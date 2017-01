Ryan Reynolds kandydatem do zagrania... Green Lanterna?

3 2 1



Nową wersję Green Lanterna zobaczymy najwcześniej dopiero w 2019 roku, kiedy do kin wejdzie. Wciąż nie wiadomo, który z członków Korpusu Zielonej Latarni miałby się tam pojawić. Co więcej, producent Charles Roven przyznał, że pojawienie się green Lanterna w tym filmie wciąż nie jest pewne. Możliwe więc, że na występ Hala Jordana albo Jona Stewarta będziemy musieli poczekać aż do premiery- czyli do 2020 roku.Co nie znaczy, że nie możemy już zastanawiać się, kto miałby wcielić się w Hala Jordana. Tym bardziej, że w internecie pojawiła się właśnie lista potencjalnych kandydatów. Wygląda na to, że studio Warner Bros. myśli o obsadzeniu któregoś z następujących aktorów:Lista wydaje się z jednej strony niezwykle zachowawcza - zawiera bowiem dość oczywiste nazwiska, może z wyjątkiem McHale'a - a z drugiej zaskakująca. Dowodzi bowiem, że powrót Ryana Reynoldsa do tej roli nie jest wykluczony, co wydawało się pewniakiem po klapie filmuz 2011 roku. Czy możliwość jego powrotu oznaczałby, że studio nie zamierza odciąć się od tamtej produkcji i włączyć ją do kinowego uniwersum DC? Pytanie, czy fakt, że Reynolds kojarzony jest teraz bardziej z Deadpoolem nie byłby problemem dla DC?Wydaje się mało prawdopodobne, by to Reynolds ponownie założył zielony pierścień, ale sam fakt, że pojawił się na tej liście, jest sporą niespodzianką. Którego z powyższych aktorów widzielibyście najchętniej w roli Zielonej Latarni?