Rzutem na taśmę Weinstein Co. uratowane przez kobietę

W czwartek ogłoszono, że The Weinstein Co. zostało sprzedane. Kupującym jest konsorcjum, którego szefową jest Maria Contreras-Sweet, niegdyś członkini gabinetu Baracka Obamy.The Weinstein Co. w obecnej formie przestanie istnieć. Na gruzach studia Contreras-Sweet zbuduje nową firmę. Jej celem będzie zachowanie pracy dla około 150 osób obecnie zatrudnionych w TWC, ochrona małych firm, które ze studiem współpracowały, a także stworzenie funduszu, który będzie wypłacał rekompensaty ofiarom Harveya Weinsteina Rozmowy załamały się na początku tygodnia i rada nadzorcza The Weinstein Co. podała do publicznej wiadomości, że zamierza ogłosić bankructwo. Jak się jednak okazuje, musiało dojść do rozmów ostatniej szansy, w której obie strony doszły do porozumienia.The Weinstein Co. zostało zrujnowane przez jego założyciela Harveya Weinsteina . Pod koniec ubiegło roku grupa kobiet oskarżyła go o gwałty, przemoc i molestowanie. Do dziś ponad 70 kobiet przyznało, że było ofiarami producenta. Śledztwa w tych sprawach toczą się w kilku krajach po obu stronach Atlantyku.