Sąd w Szanghaju uznaje "The Autobots" za podróbkę "Aut"

Disney ma kolejny powód do świętowania. Wytwórni udało się bowiem wygrać sądową batalię z twórcami animacji(znanej też pod angielskim tytułem "The Autobots". Sąd w Szanghaju uznał, że film jest plagiatem animacji PixaraTo rzadki przypadek. Choć w Chinach istnieje system sądowy zajmujący się własnością intelektualną, to zagranicznym firmom niemal nigdy nie udaje się udowodnić w nich naruszenia tych praw. Wytwórnia Disneya mimo to uznała, że ma twarde dowody i w lipcu pozwała producentówWyrok zapadł w czwartek. Sąd uznał, że twórcy nielegalnie wykorzystali bohaterów animacji Pixara, a w kampanii promocyjnej kopiowali plakaty. Sąd uznał również, że już sam tytuł jest złamaniem przepisów o uczciwej konkurencji. Twórcy mają zapłacić Disneyowi odszkodowanie w wysokości 190 tysięcy dolarów. Nakazano również twórcom zaprzestania łamania praw związanych z własnością intelektualną.ReżyserZhuo Jianrong twierdzi jednak, że nigdy nie oglądał "Aut", a sam pomysł na film powstał zainspirowany prawdziwymi samochodami. Jianrong już zapowiedział złożenie apelacji.Chińska produkcja trafiła do kin w lipcu ubiegłego roku i nie była kasowym przebojem. Zarobił bowiem około 863 tysięcy dolarów. Mimo to reżyser liczył, że uda mu się doprowadzić do realizacji kontynuacji. Do dziś nie zebrał na film funduszy.