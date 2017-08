SOLIDARITY OF ARTS: Przegląd (Nie)pokój Moralny

Pierwszy dzień przeglądu dedykowany jest filmom dokumentalnym. 18 sierpnia 2017 zaczniemy od spotkania z Tadeuszem Lubelskim – teoretykiem i historykiem filmu, krytykiem filmowym i tłumaczem. Podczas tego dnia zostanie wyświetlonych pięć filmów.Wieczorem odbędzie się uroczysta gala nagrody NEPTUN przyznawanej polskim i zagranicznym twórcom, których artystyczna działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności – już po raz dwunasty nagrodę przyzna prezydent miasta Gdańska.Wśród tegorocznych uhonorowanych: Krzysztof Zanussi Krzysztof Czyżewski . Rozmowę z laureatami przeprowadzi Tomasz Kolankiewicz, kurator projektu filmowego (NIE)POKÓJ. MORALNY.Drugi dzień przeglądu (21 sierpnia) będzie dedykowany moralnym obliczom konformizmu i nonkonformizmu, a dzień trzeci (22 sierpnia) upłynie pod hasłem: Bohater kontra system. Prezentowane filmy to obrazy z nurtu kina moralnego niepokoju z lat 1976–1981, zestawione z nowymi nagradzanymi fabułami współczesnych twórców. Wśród gości spotkań m.in. Maria Chwalibóg, Janusz Kijowski i Feliks Falk.SOLIDARITY OF ARTS to interdyscyplinarny festiwal artystyczny szukający przez sztukę aktualnych odniesień do idei solidarności, która wybuchła w Gdańsku w sierpniu 1980 roku.Obok muzyki, która jest wiodącym nurtem imprezy, oraz filmu w programie festiwalu znajdą się również m.in. instalacje artystyczne, spacery po stoczni i wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności i warsztaty dla rodzin.Centrum festiwalowe będzie się znajdować w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.informacje: