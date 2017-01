SPOILER: Shyamalan wraca do pomysłu kontynuacji "Niezniszczalnego 2"

3 2 1



Po kasowym sukcesie M. Night Shyamalan z większą pewnością siebie podchodzi do swoich kolejnych filmowych projektów. A ma ich w zanadrzu co najmniej dwa. Jednym z nich jest kontynuacjaW momencie swojego debiutubył uznawany za rozczarowanie, ponieważ nie powtórzył sukcesu. Jednak wśród fanów twórczości M. Night Shyamalana cieszy się on sporą popularnością. Była to historia przeciętnego faceta, Davida Dunna ( Bruce Willis ), który jako jedyny przeżył katastrofę pociągu. Niedługo po tym zdarzeniu do bohatera zgłasza się tajemniczy mężczyzna ( Samuel L. Jackson ) twierdzący, iż jest on superbohaterem. Shyamalan już kiedyś planował sequel. Zarówno Willis jak i Jackson również deklarowali chęć powrotu do tych ról. Ostatecznie jednak nic z tych planów nie wyszło... A raczej tak się wydawało do premiery. Jak się bowiem okazuje, obraz ten osadzony jest w tym samym świecie co, a sam Willis pojawia się na chwilę jako Dunn.Teraz reżyser twierdzi, że chce domknąć tryptyk trzecim obrazem. Będzie on podobno zrealizowany na większą skalę niżczy. Ma już nawet przygotowany 10-stronicowy zarys. Nie jest jednak gotowy podzielić się szczegółami tego projektu. O tym, czy w ogóle go urzeczywistni, sam przekona się dopiero w tedy, kiedy napisze scenariusz. Jeśli nie będzie go on satysfakcjonował, obraz nie powstanie.