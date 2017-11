SPOILER: Tragiczny koniec ważnego mutanta w "Dark Phoenix"

Jak wiadomo Simon Kinberg pracuje obecnie nad fabułą. Do sieci trafiają więc co jakiś czas spekulacje, plotki i doniesienia na temat tego, co potencjalnie znajdzie się w scenariuszu. Jedną z nich zaprezentowano ostatnio w "That Hashtag Show".Według informacji, do których dotarli prowadzący program, Kinberg chce pokazać pełną destrukcyjną moc, którą posiadać będzie Jean Grey. Sena ma być tak brutalna, na ile tylko pozwoli to kategoria wiekowa PG-13. W scenie tej Jean straci kontrolę nad swoimi mocami, ma też zginąć jeden z bohaterów, który jest związany z serią od samego początku.Niestety na razie nie wiemy, o kogo chodzi. W grę wchodzi jednak kilka postaci: Magneto, Profesor X, Mystique i Beast.