SPOTY SUPER BOWL 2017: "Strażnicy Galaktyki 2", "Piraci z Karaibów 5", "John Wick 2"

W niedzielę Tom Brady przeszedł do historii jako jeden z największych rozgrywających w historii NFL, kiedy to zdobył rekordowy, piąty Super Bowl wraz z drużyną New England Patriots. I choć mecz był ekscytujący (było niemal pewne, że wygrają Atlanta Falcons, którzy na ostatnią część spotkania wychodzili z 19-punktową przewagą), to dla kinomanów ważniejsze od wyniku finału rozgrywek futbolu amerykańskiego są reklamy filmów puszczanych w trakcie transmisji. Hollywood nie poskąpiło pieniędzy, dzięki czemu poniżej znajdziecie całą masę spotów.