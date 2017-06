Sam Heughan szpiegiem w komedii z Milą Kunis

Znany z serialu Sam Heughan zagra główną męską rolę w komedii. Gwiazdami obrazu są: Mila Kunis Bohaterkami komedii są dwie przyjaciółki, które zostaną w plątane w międzynarodową intrygę szpiegowską. A wszystko przez mężczyznę, który był chłopakiem jednej z nich i nagle rzucił kobietę. Panie nie mogły tego przeboleć, co doprowadziło je do odkrycia, że mężczyzna jest tak naprawdę szpiegiem...Obraz dla studia Lionsgate wyreżyseruje Susanna Fogel ). Komedia trafi do amerykańskich kin 6 lipca przyszłego roku.