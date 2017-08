Getty Images © Amy Sussman



Amerykański aktor i dramatopisarz Sam Shepard nie żyje. Zmarł 27 lipca w swoim domu w Kentucky. Miał 73 lata, cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne.Chociaż rzadko grywał pierwsze skrzypce, trudno wyobrazić sobie amerykańskie kino paru ostatnich dekad bez Sheparda . Jego kariera aktorska, pomijając niewielkie i epizodyczne występy, zaczęła się od roli w Terrence'a Malicka w 1978 roku. Później przyszło nagradzane(1980), a wreszcie(1983) Philipa Kaufmana . Za wybitną rolę pilota Chucka Yeagera otrzymał on pierwszą w życiu nominację do Oscara (za drugoplanową rolę). W późniejszym okresie kariery nominowano go jeszcze m.in. do BAFTY, Emmy i Złotego Globa.Pamiętamy go z, lubił wcielać się w postaci silnych, ale empatycznych patriarchów o niewzruszonym kodeksie etycznym i twardym moralnym kręgosłupie. Ale był również scenarzystą, reżyserem oraz - przede wszystkim - wybitnym dramatopisarzem. Napisał 44 sztuk, az 1979 roku przyniosło mu Nagrodę Pulitzera. Był aktywistą, angażował się w działalność poetycką, w początkowym okresie kariery literackiej pozostawał jedną z gwiazd off-Broadwayu.Miał troje dzieci. Na łożu śmierci towarzyszyła mu rodzina.