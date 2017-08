Samuel L. Jackson w kontynuacji "Shafta"

Getty Images © Cindy Ord



Miał być reboot, będzie sequel. W wytwórni New Line Cinema trwają prace nad kontynuacją filmu sensacyjnegoz 2000 roku.W tytułowej roli powróci Samuel L. Jackson , a jego syna zagra Jessie T. Usher ). Za kamerą stanie Tim Story , a scenariusz napisała Kenya Barris Tytułowy bohater to twardy czarnoskóry detektyw z Harlemu - pogromca bandytów i niewieścich serc. Ikonę kina spod znaku blaxploitation wymyślił pisarz Ernest Tidyman, a rozsławił reżyser Gordon Parks w nagrodzonym OscaremShafta zagrał wówczas Richard Roundtree . Aktor wystąpił również w dwóch sequelach, a także serialu, który został zdjęty z anteny CBS po zaledwie siedmiu odcinkach.W 2000 roku do kin trafiła kontynuacja cyklu z Samuelem L. Jacksonem w roli głównej. Nowy Shaft był bratankiem bohatera z lat 70. Roundtree pojawił się w tamtym filmie w epizodzie. Obraz zarobił w USA 70 milionów dolarów, ale dla producentów nie była to wystarczająca zachęta do zrealizowania sequela.