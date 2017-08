Scenarzysta "American Hustle" szlifuje fabułę "Top Gun 2"

3 2 1



Przygotowania do realizacjiidą pełną parą, o czym poinformował w jednym z ostatnich wywiadów producent Jerry Bruckheimer . Ujawnił on, że właśnie trwa szlifowanie ostatecznej wersji scenariusza. Zadanie to powierzono Erikowi Warrenowi Singerowi , który ma na koncie nominację do Oscara zama odzwierciedlać to, jak zmienił się sposób prowadzenia powietrznej wojny. W dobie coraz większej popularności bezzałogowych dronów pojawia się pytanie, czy tradycyjni piloci przejdą do lamusa. W filmie bohater grany przez Toma Cruise'a powraca, by udowodnić, że pilota nie zastąpi żadna maszyna.Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w styczniu lub lutym. Bruckheimer jest przekonany, że niedawna kontuzja Cruise'a na planie szóstej częścinie spowoduje konieczności zmiany tych planów.