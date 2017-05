Scenarzysta "Pory na przygodę!" kręci "Angry Birds 2"

Studio Sony już rok temu zapowiedziało kontynuację. Teraz poznaliśmy szczegóły projektu.Obraz wyreżyseruje Thurop Van Orman ). Współreżyserem będzie John Rice , który pracował już przy pierwszej części, a także nad krótkometrażówkami. Scenariusz przygotowuje Peter Ackerman , nominowany do nagrody Annie zaAkcja oryginału rozgrywała się na egzotycznej wyspie zamieszkałej przez szczęśliwe kolorowe ptaki-nieloty. Na rajskiej wyspie żyją jednak także ptasi outsiderzy - temperamentny Red, szybki jak wiatr Chuck i nieco wybuchowy Bomb. Idylliczny krajobraz wyspy przerywa przybycie tajemniczych zielonych świnek.trafi do kin we wrześniu 2019 roku.