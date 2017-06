Scenarzysta "Zemsty Khana" szykuje "Star Trek 4"?

3 2 1



Czy w końcu coś się zaczęło dziać wokół czwartego? Fani serii chcą zapewne w to wierzyć po tym, co powiedział ostatnio Nicholas Meyer Meyer to scenarzysta trzech filmów o przygodach załogi USS Enterprise:. Ostatnio pracował również przy serialu. W wywiadzie udzielonym z okazji 35-leciaujawnił jednak, że pisze scenariusz jeszcze jednego projektu, o którym niestety nie może nic powiedzieć. Dopytywany dwuznacznie zasugerował, że nie chodzi o serial. Logicznym wnioskiem – przynajmniej dla fanów – jest więc film kinowy.został zapowiedziany w lipcu ubiegłego roku. Według ówczesnych doniesień w załodze miało zabraknąć Chekova, ponieważ po śmierci Antona Yelchina J.J. Abrams zadeklarował, że nikt go w widowisku w tej roli nie zastąpi. Miał za to powrócić Chris Hemsworth , który ponownie wcieliłby się w postać ojca Jamesa T. Kirka, George'a. Od tamtej pory jednak wokół projektu było cicho. A pytany w kwietniu o film Zachary Quinto (Spock) stwierdził, żemoże nigdy nie powstać.