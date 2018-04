Scenarzysta "Zniewolonego" szykuje film o drużynie superbohaterów

Nagrodzony Oscarem scenarzysta John Ridley przeniesie na ekran swój komiksBohaterami wydanej w 2006 roku serii są członkowie drużyny superbohaterów powołanej przez amerykański rząd do walki z przybyszami z obcych planet, paranormalnymi istotami oraz komunistami. Każdy z herosów reprezentuje inną rasę, dzięki czemu żadna grupa społeczna nie czuje się pominięta. Problemy zespołu zaczynają się w momencie, gdy dołącza do niego nowy członek, New American. Ridley będzie reżyserem i scenarzystą filmu. Produkcją zajmie się studio Blumhouse ().