Scenarzystka "Greya" przerabia fabułę "Venoma"

Scenariuszwciąż nie jest gotowy. Do napisania nowej wersji tekstu Sony zatrudniło właśnie Kelly Marcel ).ma zainicjować nowe ekranowe uniwersum. Pojawią się w nim postaci z komiksów Marvela, do których prawa posiada wytwórnia Sony. Producenci zapowiadają jednak, że film Rubena Fleischera nie będzie w żaden sposób powiązany z serią przygód Spider-Mana. Tom Hardy wcieli się w reportera Eddiego Brocka, który staje się żywicielem dla pozaziemskiej formy życia potrafiącej egzystować w symbiozie z człowiekiem. W ten sposób bohater zyskuje możliwość przeistaczania się w istotę obdarzoną supermocami.W obsadzie są również Riz Ahmed Myślicie, że twórcy wyrobią się z premierą na 5 października 2018? A może film trafi do kin później?