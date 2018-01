Scenografowie nagradzają Blade Runnera, Logana i Kształt wody

W sobotę poznaliśmy laureatów nagród Gildii Scenografów . Była to 22. edycja wyróżnień tej organizacji.Listę nagrodzonych znajdziecie poniżej:odc. Dragonstone, The Queen's Justice, Eastwatch- odc. pilot, Birth Day, Nolite Te Bastardes Carborundorumodc. USS Callisterodc. pilot, The Wrath of Kuntar, The Dusty Spurodc. Eleven Years Later, A Gay Olde Christmas