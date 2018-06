Scoot McNairy też w obsadzie filmu Quentina Tarantino

) jest kolejną osobą we wciąż powiększającej się obsadzie filmu Quentina Tarantino . Gwiazdami widowiska są Leonardo DiCaprio i Brad Pitt.Akcja obrazu ma się rozgrywać w 1969 roku w Los Angeles. Główni bohaterowie to Rick Dalton ( Leonardo DiCaprio ) i Cliff Booth ( Brad Pitt ). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które różni się bardzo od Fabryki Snów, którą zastali, kiedy przybyli tu przed laty z nadzieją zrobienia kariery. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate ( Margot Robbie ). McNairy zagra postać zwaną Business Bob Gilbert. To kowboj występujący w westernowym serialu.