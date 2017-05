Scorsese: "The Irishman" nie będzie jak "Chłopcy z ferajny"

Getty Images © Matt Winkelmeyer

3 2 1



Po uduchowionym Martin Scorsese wraca do historii z półświatka.będzie kolejnym filmem reżysera opowiadającym o środowisku gangsterów. Scorsese ostrzega jednak, byśmy nie oczekiwali kolejnych, stwierdził reżyser., dodał Scorsese opowie prawdziwą historię Franka "Irlandczyka" Sheerana. Był on płatnym zabójcą, jednym z dwóch nie-Włochów, którzy na stałe współpracowali z Mafią. Brandtowi niedługo przed swoją śmiercią przyznał się do zabicia Jimmy'ego Hoffy. Twierdził również, że wie, kto zabił prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Według niego to Mafia, a dokładniej Hoffa zlecił zabójstwo. Sheeran twierdzi, że dostarczył zabójcy broń.Główną rolę zagra Robert De Niro . Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu, a premiera planowana jest na 2019 rok.