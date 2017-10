Scorsese atakuje Rotten Tomatoes i broni "mother!"

Getty Images © Dia Dipasupil



"The Hollywood Reporter" opublikował wczoraj niezwykle interesujący esej Martina Scorsesego . W tekście znalazły się refleksje na temat współczesnej obsesji na punkcie box office'u, szkodliwości serwisów agregujących recenzje oraz przyczyn złego przyjęciaTwórcajest załamany faktem, że filmy oraz ich twórcy są dziś zakładnikami cyferek - wpływów z kas kinowych oraz średniej ocen na stronach typu Rotten Tomatoes czy CinemaScore. W efekcie reżyser zostaje sprowadzony do roli dostawcy towaru, a widz - biernego konsumenta. Scorsese zwraca również uwagę na to, że Rotten Tomatoes zredukowało pracę krytyków. Serwisu nie interesuje ani interpretacja, ani analiza utworu. Liczy się tylko ocena, którą można wliczyć do średniej. Takie zachowanie przypomina reżyserowi wydawanie opinii na temat konia wyścigowego albo potrawy w restauracji, a nie dzieła sztuki będącego efektem pracy wielu ludzi.Jedną z ofiar współczesnego podejścia do kina jest m.in. Darrena Aronofsky'ego . Obraz, którego nie da się łatwo wytłumaczyć i opisać. W efekcie wielu widzów odrzuca go z powodu wyzwań, jakie przed nimi stawia. Czy to jednak oznacza, że Aronofsky nakręcił zły film?Cały tekst znajdziecie TUTAJ