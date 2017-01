Scorsese nie nakręci biografii Sinatry

Getty Images © Matt Winkelmeyer



Wygląda na to, że po latach prób Martin Scorsese nie nakręci ostatecznie jednego ze swoich "filmów życia", czyli biografii Franka Sinatry "Nie zrobimy tego filmu. To już pewne - mówił reżyser w wywiadzie z Toronto Sun - "Pozostali członkowie klanu Sinatry nie zgodzą się na pewne, podejmowane w nim kwestie. Doskonale to zresztą rozumiem, to byłby dla rodziny bardzo trudny film. Jeśli chcieliby, żebym go nakręcił, nie mógłbym pewnych rzeczy przemilczeć. Sinatra był skomplikowanym człowiekiem. Każdy jest, ale on był szczególnie skomplikowany". O jakie rzeczy chodzi? Najpewniej o związki aktora z mafią, które kładły się cieniem na całej rodzinie i które pozostają czarną kartą w jego biografii. Frank Sinatra urodził się w 1915 roku. W trakcie swojej kariery wystąpił na ponad 1,400 nagraniach, zdobył 31 złotych płyt i 10 nagród Grammy. Zagrał też w 58 filmach i uhonorowano go trzema Oscarami oraz dwoma Złotymi Globami.