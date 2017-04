Scott Derrickson za kamerą pilota "Locke & Key"

Platforma Hulu zleciła realizację pilota serialu. Będzie to ekranizacja komiksu, którego twórcami są Joe Hill i Gabriel Rodriguez.Komiksowy pierwowzór opowiada o trójce rodzeństwa. Po brutalnym morderstwie ojca bohaterowie przenoszą się do starej posiadłości rodzinnej w Maine. Odkrywają, że w domu znajdują się magiczne klucze, które ich właścicielom dają niezwykłe moce. Wkrótce rodzeństwo przekona się jednak, że klucze nie są błogosławieństwem. W ich posiadanie będzie chciał wejść pewien demon...Za kamerą odcinka pilotowego stanie Scott Derrickson ). Scenariusz napisał Hill , który będzie pełnił również rolę producenta w duecie z Carltonem Cuse'em ).To już drugie podejście do ekranizacji komiksu. W 2011 powstał pilot serialu dla stacji Fox w reżyserii Marka Romanka Nickiem Stahlem w obsadzie. Telewizja nie podjęła jednak wówczas decyzji o realizacji całego sezonu.