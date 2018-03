Script Fiesta – największy festiwal dla scenarzystów w Polsce

VII edycja festiwaluodbędzie się oddow Kinie Elektronik, działającym przy Warszawskiej Szkole Filmowej. Zapowiada się tydzień inspirujących spotkań dla wszystkich, którzy dzielą pasję scenariopisarstwa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.W programie tegorocznego festiwalu znalazł się pokaz wielokrotnie nagradzanego na świeciez udziałem twórców filmu – Seana Bakera Chrisa Bergoch'a . Ponadto o procesie adaptacji powieści Joanny Bator – opowiedzą Leszek Bodzak oraz Magda Borys Lankoszowie . Atrakcją festiwalu będzie też dyskusja z Tomaszem Bagińskim o współczesnych serialach i Netflixie. W trakcie spotkań uczestnicy dowiedzą się również, czym jest dokument kreatywny i jak przenieść komiks na ekran.W ramach festiwalu zaplanowano inspirujące warsztaty, wykłady i projekcje (m.in. na temat pisania na potrzeby rzeczywistości wirtualnej). Szczególnym wydarzeniem będzie też Śniadanie dla Wydawców Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Branży Filmowej.– mówi Anna Bielak, Dyrektor Artystyczna Script Fiesta.Script Fiesta to także konkursy scenariuszowe w kategoriach "Film Krótkometrażowy (30 minut)" oraz "Koncepcja Serialu Telewizyjnego". W obu do wygrania jest odpowiednio 5 i 20 tys. zł. Dodatkowo partnerem festiwalu jest w tym roku Muzeum Powstania Warszawskiego z którym zostanie wybrany najlepszy pomysł na spot związany z obchodami 74. rocznicy Powstania. Zwycięski projekt zostanie wyprodukowany i wyemitowany w telewizjach, kinach i Internecie, a twórca scenariusza otrzyma nagrodę 3 tys. zł, i weźmie udział w realizacji filmu.Script Fiesta to również wyjątkowa okazja nawiązania wartościowych znajomości w branży filmowej i poznania najlepszych praktyków na rynku. Partnerem VII edycji festiwalu i jego klubem festiwalowym jest warszawski SPATIF, gdzie wieczorami będą się odbywać Sesje Czytania Scenariuszy. Organizatorzy przygotowali też niezwykłą atrakcję dla fanów kina. Na otwarcie i zamknięcie festiwalu zostaną zaprezentowane dwa kultowe, nagradzane za scenariusze filmy –Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na Facebooku: https://www.facebook.com/scriptfiesta/ oraz na oficjalnej stronie festiwalu: www.scriptfiesta.pl Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym festiwalu Script Fiesta jest reżyser, scenarzysta producent Maciej Ślesicki . Organizatorem jest Warszawska Szkoła Filmowa. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 2012 roku i została stworzona głównie z myślą o scenarzystach. Jednak co roku odwiedza go też coraz więcej producentów, reżyserów, aktorów i powieściopisarzy, a także twórców gier wideo. Oni wszyscy poszukują nowych talentów, partnerów do pisania lub po prostu chcą poznać innych scenarzystów. Wszystkie wydarzenia festiwalowe są w pełni darmowe.