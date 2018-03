Sean Penn zrezygnuje z aktorstwa?

Getty Images © Emma McIntyre



Czyżby Sean Penn zamierzał pójść w ślady Daniela Day-Lewisa i zrezygnować z aktorstwa? To całkiem prawdopodobne, zważywszy na to, co powiedział w najnowszym wywiadzie. Penn udzielił wywiadu stacji CBS z okazji premiery jego pierwszej książki "Bob Honey Who Just Do Stuff". Cała rozmowa zostanie nadana w niedzielę, ale kanał już udostępnił jej fragment. A w nim Penn twierdzi, że jest zmęczony aktorstwem i że nie kocha swojej profesji. Przyznaje, że czasami, kiedy pracował z dobrymi aktorami i reżyserami, było wspaniale. Ale coraz częściej czuje się zwyczajnie wypalony. Penn dodał jednak, że dotyczy to tylko aktorstwa. Inna działalność twórcza, jak na przykład pisanie, jest wciąż dla niego stymulująca. Sean Penn pracuje jako aktor już od 44 lat. Debiutował w jednym z odcinkówreżyserowanych przez jego ojca. Był pięciokrotnie nominowany do Oscara , z czego dwukrotnie statuetkę zdobył.W tym roku premierę powinien mieć, w którym Penn zagrał razem z Melem Gibsonem . Ten obraz jednak ma kłopoty. Gibson pozwał Voltage Pictures, kiedy studio nie zgodziło się na dodatkowe dni zdjęciowe i odmówiło mu wpływu na ostateczną wersję.