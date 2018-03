Sebastian Stan byłym cynglem u reżysera "Lekarstwa na życie"

Getty Images © Matt Winkelmeyer



) zagra główną rolę w thrillerze sensacyjnym. Za kamerą stanie Gore Verbinski ).Film będzie ekranizacją powieści Josha Bazella wydanej w Polsce pod tytułem. Obraz wyprodukuje Leonardo DiCaprio , który jest z nim związany od 2009 roku. Pierwotnie to on miał w nim zagrać główną rolę. Kiedy projekt nie doszedł do skutku, w 2011 roku próbował zrealizować go w formie serialu dla stacji HBO. Ta wersja także się rozsypała.Autorami scenariusza i współproducentami całości są Brian Koppelman David Levien (twórcy serialu), którzy są z projektem związani od 2011 roku.Peter Brown jest stażystą w najgorszym chyba szpitalu na Manhattanie. Ukrywa mroczną tajemnicę - tak naprawdę nazywa się Pietro Brnwa i niegdyś był zabójcą na usługach mafii, ale po konflikcie z mocodawcami zaczął współpracować z FBI, które objęło go programem ochrony świadków. Nagle powraca do niego przeszłość - rozpoznaje go jeden z pacjentów, mafioso Eddy Squillante, i powiadamia o tym swoich pałających żądzą zemsty kumpli. Zdany tylko na siebie Peter stara się za wszelką cenę pozostać przy życiu i pokonać kostuchę... [za: empik.com]