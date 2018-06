Sekcja Kino Dzieci na 18. MFF Nowe Horyzonty

Od ponad 10 lat w ramach specjalnej dziecięcej sekcji pokazujemy mądre, angażujące kino dla młodych widzów – od dwóch lat z programową pomocą organizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Festiwalu Filmowego, który we wrześniu zawita do blisko 20 polskich miast po raz piąty.Swoją premierę w ramach sekcji będzie miała słowacko-polska koprodukcja(reż. K. Kerekesova) - zaprezentujemy kilka odcinków animowanego serialu, w którym pajęczy mikrokosmos egzystuje tuż obok świata ludzi. Czeka nas pokaz animacji wyprodukowanych przez naszych sąsiadów - filmy i seriale dla dzieci z Litwy, Łotwy i Estonii. W zestawie krótkich metraży - m.in. przygody Gałganków z Łotwy (, reż. E. Jansons ), suczki Lotte z Estonii (, reż. J. Põldma H. Ernits ) oraz jeżyków z Litwy (, reż. E. Lacis).Coraz więcej filmów dla dzieci ma swój pierwowzór w pięknie ilustrowanych, literackich pierwowzorach. Kino Dzieci z nosem w książkach to mocny punkt programu FF Kino Dzieci, nie mogło zabraknąć go na MFF Nowe Horyzonty. Do kina powróci(reż. M. Wasilewski Ł. Kacprowicz ), czyli serialowa adaptacja pięciu książeczek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, zrealizowana przez Grupę Smacznego, a takżei premierowo(reż. J. Jaspaert), krótkie animacje na podstawie bestsellerowych książek Julii Donaldson.Nie od dziś wiadomo, że Skandynawowie mogą pochwalić się wielkimi osiągnięciami i wieloletnią tradycją w obszarze kultury dla dzieci - na Nowych Horyzontach pokażemy dwa norweskie klasyki z Festiwalu Filmowego Kino Dzieci, kunsztowną animację poklatkową(reż. Rasmus A. Sivertsen ) oraz część uwielbianej przez przedszkolaki serii filmów aktorskich(reż. A. L. Næss ).Seansom tradycyjnie będą towarzyszyły nieszablonowe i związane tematycznie z filmami warsztaty plastyczne.Nazapraszamy oddo2018.