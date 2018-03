Sequel "Bliźniaków" coraz bliżej realizacji

Getty Images © Michael Kovac



W rozmowie z portalem Deadline Arnold Schwarzenegger ujawnił, że scenariusz kontynuacjijest już gotowy. Gwiazdor potwierdził również, iż w filmie wystąpi Eddie Murphy w roli trzeciego bliźniaka.Scenariusz filmu napisał znany m.in. zaktor Josh Gad – relacjonuje Gad. –Oryginał trafił do kin w 1989 roku, zarabiając ponad 200 milionów dolarów. Julius ( Schwarzenegger ) i Vincent ( Danny DeVito ) Benedictowie nie znają się, różnią się od siebie diametralnie i wychowali się w innych rodzinach. W rzeczywistości są jednak bliźniakami, efektami przeprowadzonego przed laty eksperymentu. Pewnego dnia bracia spotykają się. Vincent ma kłopoty z bandytami, a Julius go przed nimi broni. Później obaj postanawiają odnaleźć swą matkę.Filmografii Schwarzeneggera zamyka komedia sensacyjna, która trafi do polskich kin w przyszłym miesiącu.