Seria "Szybcy i wściekli" traci dotychczasowego scenarzystę

Serięczeka spora zmiana. Fabułę dziewiątej, przedostatniej części, nie przygotuje Chris Morgan , czyli scenarzysta wszystkich filmów cyklu od czasu. Jego miejsce zajmie Daniel Casey Zmiana wynika z faktu, że Morgan zamiast kontynuacji serii wolał zająć się jej spin-offem i przygotowuje tekst do, w którym główne role zagrają Dwayne Johnson Jason Statham . Nad właściwym kierunkiempieczę będzie trzymał Justin Lin , który zna cykl jak własną kieszeń będąc reżyserem czterech części. Casey podobno dostał angaż za sprawą scenariusza. Jest to rewizjonistyczna opowieść o superbohaterach, którą wyreżyseruje Julius Avery, a wyprodukuje J.J. Abrams , czyli duet odpowiedzialny za, który będzie miał swoją premierę w tym roku.Szczegółynie są na razie znane. Wiemy jedynie, że film trafi do kin w kwietniu 2020 roku.