Serial "Magnum" czeka reboot

Hollywood nie ustaje w próbach odświeżenia niezwykle popularnego w latach 80. serialu. Reboot powstanie dla stacji CBS, a Peter Lenkov , który ma już na koncie odświeżone seriale, będzie odpowiadał za jego produkcję.W nowej wersji Thomas Magnum będzie weteranem wojny w Afganistanie, który po powrocie do kraju postanawia zdobytą wiedzę wykorzystać jako prywatny detektyw. Wspomogą go towarzysze z oddziału SEAL Theodore Calvin i Orville Wright oraz była agentka MI:6 Juliet Higgins. Ta ostatnia zajmie miejsce Jonathana Higginsa, który był bohaterem oryginalnego serialu.Jest to już drugie w ostatnich latach podejście do. Rok temu stacja ABC pracowała nad sequelem, w którym główną bohaterką miała być Lily "Tommy" Magnum, czyli córka Thomasa. Miała wrócić na Hawaje, by przejąć firmę detektywistyczną po ojcu. Jak jednak widać, nie wróciła.Nowy serial ma wsparcie gwiazdy oryginału, Toma Sellecka . Aktor został jednym z producentów