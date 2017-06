Serial o Bladzie coraz bliżej realizacji?

O tym, że Blade mógłby zostać bohaterem kolejnego serialu Netfliksa, plotkuje się już od jakiegoś czasu. Wygląda jednak na to, że już w przyszłym miesiącu powinniśmy się doczekać oficjalnej decyzji w tej sprawie.Zdaniem internautów informacja o realizacji serialuzostanie ogłoszona na D-23, fanowskim konwencie Disneya (czyli właściciela marki Marvel). Impreza odbędzie się w połowie lipca w Kalifornii.Blade to postać wymyślona przez Marva Wolfmana. Po raz pierwszy pojawił się na kartach komiksu "The Tomb of Dracula" w 1973 roku. Był synem londyńskiej prostytutki. Podczas jego narodzin doszło do komplikacji. Przywołany lekarz okazał się wampirem, który zamiast pomóc kobiecie, pożywił się jej krwią i zabił ją. Dziecko przeżyło, a jego ciało zostało wzmocnione wampirycznymi toksynami, dzięki czemu zyskał nadludzkie możliwości. Mając 9 lat, pomógł pewnemu mężczyźnie pokonać trzy słabe wampiry. Tym mężczyzną był Jamal Afari, jazzman i łowca krwiopijców. Stał się on mentorem Blade'a.Do tej pory w Blade'a na dużym ekranie wcielał się Wesley Snipes . Aktor zagrał w trzech filmach kinowych zrealizowanych w latach 1998-2004. Zarobiły one łącznie ponad 400 milionów dolarów.