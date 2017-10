Serialowa "Noc oczyszczenia" wyjdzie poza tytułową noc

Uniwersumsię rozrasta. Na horyzoncie jest już prequel cyklu,oraz wersja serialowa. Producent Jason Blum zdradził ostatnio co nieco na temat tego drugiego projektu.Akcja serialu ma rozgrywać się między pierwszą częścią a Blum ostrzegł, że nie będzie to opowieść tylko o samej tytułowej nocy - zobaczymy też, co bohaterowie robią przez pozostałą część roku, kiedy akurat nie ganiają się po ulicach z mordem w oczach., powiedział producent.Czekamy na więcej informacji o projekcie.