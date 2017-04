Serialowa wersja "Pozwól mi wejść" w tarapatach

W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o tym, że TNT zamawia serial. Teraz okazuje się, że stacja z niego zrezygnowała.Serial miał być ekranizacją powieści Johna Ajvide'a Lindqvista , która doczekała się już szwedzkiej i amerykańskiej wersji kinowej. Bohaterem oryginału był dwunastoletni Oskar - wrażliwy, nieco bojaźliwy chłopiec, prześladowany przez silniejszych kolegów z klasy. Jego rówieśniczka - blada i zawsze poważna Eli - wychodzi z domu tylko w nocy. Spotykają się na blokowym podwórku szwedzkiego osiedla gdzieś na peryferiach miasta. Wraz z pojawieniem się dziewczynki w okolicy zaczynają się dziać przerażające i trudne do wytłumaczenia rzeczy. Wspólnym mianownikiem tych zdarzeń jest krew. Zamkniętego w sobie chłopca wydaje się to fascynować. Potrwa to, dopóki Oskar nie odkryje, że Eli jest wampirem.Producenci serialu spróbują znaleźć nowy dom dla projektu.