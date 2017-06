Serialowi bohaterowie Marvela nie pojawią się w kinowych widowiskach

W przeciwieństwie do Warner Bros., które stworzyło oddzielne kinowe i serialowe uniwersum DC Comics, Marvel trzyma wszystko w ramach jednego MCU. Stąd też od lat fani zastanawiają się, kiedy bohaterowie serialowi trafią na duży ekran. Kevin Feige udzielił ostatnio na to pytanie odpowiedzi.Niestety dla fanówi innych seriali Marvela, szef Marvel Studios nie miał dobrej wiadomości. Stwierdził wprost, że obecnie nie ma planów przeniesienia tych bohaterów do kin.Powód jest oczywiście prozaiczny: za dużo postaci. Sam Netflix ma sześć seriali Marvela, ABC ma dwa (oprócztakże), kolejne dwa seriale powstają dla stacji Freeform (), w końcu jest też serial dla platformy Hulu. Należy do tego dodać całą masę kinowych bohaterów. Feige jednak nie wyklucza, że w dalekiej przyszłości dojdzie do specjalnych crossoverów.