Sezon 1. "Westworld" już na 4K UHD Blu-ray, Blu-ray i DVD

Dziesięcioodcinkowy serialto mroczna odyseja o narodzinach sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu z Anthonym Hopkinsem Evan Rachel Wood w rolach głównych. Fascynująca powieść o świecie, w którym każdy człowiek może zrealizować nawet najbardziej wyrafinowane fantazje. Serial nominowany do trzech Złotych Globów jest już dostępny w kolekcjonerskich wydaniach Blu-ray i DVD, w tym jako pierwszy w historii także w jakości 4K na Ultra HD Blu-ray.Westworld to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Twórcą parku Westworld jest genialny naukowiec Robert Ford ( Anthony Hopkins ) snujący ambitne wizje przyszłości. Jego pomocnikiem jest Bernard Lowe ( Jeffrey Wright ). W parku goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni ( Ed Harris ) będącego uosobieniem zła, oraz Dolores Abernathy ( Evan Rachel Wood ) - piękną i dobrą córkę farmera z prowincji. Do miasteczka, w pobliżu którego mieszka Dolores, przybywa niezwykle przystojny, sprawnie posługujący się bronią Teddy Flood ( James Marsden ).Westworld to mroczna odyseja na temat sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu. W rozległym, odizolowanym parku rozrywki imitującym Dziki Zachód gość słono płaci za to, by stać się tym, kim zawsze pragnął być, i zrealizować swoje fantazje podczas przygód z hostami – androidami. Jednak za kulisami przedsięwzięcia nie wszystko jest w porządku, a Westworld w jednej chwili może zmienić się z parku rozrywki w najniebezpieczniejsze miejsce na Ziemi.Twórcami serialu są nominowany do Oscara Jonathan Nolan , reżyser głośnego serialu Impersonalni oraz nominowana do dwóch nagród Emmy Lisa Joy ) pełniący także obowiązki producentów wykonawczych i scenarzystów.