Sheena, Królowa Dżungli powróci na ekran

Millenium Films nie będzie stać bezczynnie, gdy na ekranach kin triumfy święci Wonder Woman. Producenci ze studia szykują się do adaptacji przygód Sheeny, Królowej Dżungli.To postać, która pojawiła się na kartach komiksów w roku 1938 - była wówczas pierwszą tytułową bohaterką wydawnictwa (Wonder Woman dostąpiła tego zaszczytu dopiero w 1941 roku). Jako sierota została wychowana w dżungli przez dzikie zwierzęta, stała się niezrównana w tworzeniu prowizorycznego oręża, a wkrótce wyruszyła w świat walczyć ze złem.33 lata temunakręcił John Guillermin . Zdjęcia do nowej wersji mają ruszyć latem 2018 roku.