Shia LaBeouf rozpoczyna artystyczną walkę z Donaldem Trumpem

Getty Images © Matt Winkelmeyer

Ekscentryczne projekty to nic nowego dla Shii LaBeoufa . Przypomnijmy choćby, że w 2015 aktor publicznie oglądał wszystkie swoje filmy. Teraz rozpoczyna walkę z prezydenturą Donalda Trumpa.Gwiazdor uruchomił stream z kamery zamontowanej na zewnętrznej ścianie nowojorskiego Muzeum Ruchomych Obrazów. Aktor zaprasza przechodniów do wchodzenia w kadr i recytowania słów "he will not divide us" ("on nas nie podzieli"). Materiał można oglądać na żywo w internecie na stronie hewillnotdivide.us . Będzie on dostępny 24 godziny na dobę przez cały okres urzędowania Donalda Trumpa.Idea polega na tym, że recytowana fraza stanie się mantrą, która będzie dowodem "oporu i uporu, opozycji i optymizmu".Pierwszym uczestnikiem projektu był - oczywiście! - Jaden Smith , którego widzimy na poniższym zdjęciu. Mężczyzna siedzący w rogu z kubkiem kawy to oczywiście sam LaBeouf