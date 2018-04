Shia LaBeouf znalazł aktora, który zagra jego samego

Getty Images © Gareth Cattermole



) dołączył do obsady filmu. Wcieli się w młodszą wersję bohatera granego przez Lucasa Hedgesa Obraz inspirowany jest życiem Shii LaBeoufa , który jest autorem scenariusza. Zagra w nim również wcielając się w swojego własnego ojca. Za kamerą stanie Alma Har'el LaBeouf ukrył samego siebie pod postacią imieniem Otis Lort. Chłopiec ma 12 lat i jest wschodzącą gwiazdą telewizji. Jednak w jego życiu najważniejsze miejsce zajmuje ojciec James, były kryminalista i narkoman. Zachwyca on syna swoimi opowieściami, ale jako ojciec zupełnie się nie sprawdza.Mija 10 lat. Otis jest na najlepszej drodze, by samemu stać się życiowym wrakiem, jakim jest jego ojciec. Rozwalił sobie karierę i stał się pariasem w świecie kina. Okazuje się też, że cierpi na dziecięcy zespół stresu pourazowego. Kiedy próbuje poradzić sobie z problemami, w jego życie ponownie wkracza dawno niewidziany ojciec...