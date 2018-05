Siodłać konie! Będzie 3. sezon "Westworld"

3 2 1



Fani Dzikiego Zachodu oraz zbuntowanych robotów mogą odetchnąć z ulgą. Producenci z HBO nie czekali zbyt długo i tuż po premierze 2. sezonuzapowiedzieli już trzecią serię."Praca z Jonathanem Nolanem Lisą Joy , a także utalentowaną ekipą oraz obsadą, to niesamowita przyjemność" - powiedział odpowiedzialny za ramówkę Casey Bloys z HBO, potwierdzając realizację 3. sezonu. Oczywiście kluczowe znaczenie mają tutaj liczby, gdyż serial pozostaje jednym z klejnotów w koronie stacji. Dość powiedzieć, że premierę 2. sezonu obejrzało 2,1 miliona telewidzów, czyli ponad 5 procent więcej niż pilota 1. sezonu na jesieni 2016.jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej inteligencji i ewolucji grzechu. To opowieść o świecie, w którym każdy człowiek może zrealizować nawet najbardziej wyrafinowane fantazje. Tytułowe miejsce to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje skrywane zachcianki.Autorami serialu są Nolan Joy . W obsadzie znaleźli się m.in. Ed Harris