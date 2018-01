Smutny dzień dla serialowych aktorek. Streep walczy o Emmy

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto



Z Hollywood nadeszła smutna wiadomość dla aktorek z seriali dramatycznych. Wydaje się, że właśnie rozwiały się ich nadzieje na zdobycie statuetki Emmy . Oto bowiem do obsady drugiego sezonudołączyła Meryl Streep Informacja została ogłoszona zaledwie dwa dni po tym, jak aktorka zdobyła swoją 21. nominację do Oscarów . Streep do tej pory była czterokrotnie nominowana do nagród Emmy i tylko raz (za rolę w filmie telewizyjnym) nie dostała statuetki (przegrała wtedy z Alfre Woodard ). Trzeba zaś pamiętać, że obsada pierwszego sezonuzdobyła ponad 10 nagród, w tym Emmy, Złote Globy i wyróżnienia przyznawane przez Gildię Aktorów. Streep wcieli się w postać Mary Louise Wright, czyli matki Perry'ego ( Alexander Skarsgård ). Zaniepokojona losem wnucząt przybywa do Monterey, by zbadać sprawę na miejscu.Drugi sezon ma się składać z siedmiu odcinków. Większość oryginalnej obsady pojawi się ponownie. Za fabułę odpowiada oczywiście twórca serialu David E. Kelley , który oprze ją na biografii Liane Moriarty , autorki literackiego pierwowzoru pierwszego sezonu