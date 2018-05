Snake Eyes z G.I. Joe dostanie własny film

W Paramount Pictures trwają prace nad spin-offem inspirowanego zabawkami Hasbro cykluBohaterem filmu będzie Snake Eyes, w którego dotychczas wcielał się Ray Park Scenariusz spin-offu pisze Evan Spiliotopoulos ), który ostatnio dostał również angaż doProdukcję nadzoruje Brian Goldner Zamaskowany Snake Eyes należy do drużyny G.I. Joe od samego początku. Jego prawdziwe nazwisko, miejsce urodzenia oraz numer identyfikacyjny w wosku są utajnione. Snake służył w piechocie, jest mistrzem walki wręcz. Jego ukochana to koleżanka z drużyny, Scarlett.Przypomnijmy, że Paramount ma również w planach kolejny film z serii. Ma to być miękki reboot cyklu, w którym Roadblack ( Dwayne Johnson ) tworzy od nowa tytułowy zespół.