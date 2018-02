Sonic dobiegnie do kin w 2019 roku

może być szybki jak błyskawica, ale do kin przybędzie z opóźnieniem - datę premiery widowiska zaplanowano na 15 listopada 2019 roku.Przypomnijmy, że parę lat temu Sony nie uwierzyło w ten projekt i postanowiło go porzucić. Na szczęście dla fanów niebieskiego jeża, prawa do niego przejął w 2017 Paramount Pictures. Studio przejęło zresztą nie tylko sam projekt, ale i ekipę z nim związaną. Tak więc Tim Miller wciąż pozostaje producentem wykonawczym, a za kamerą stanie Jeff Fowler . Całość pomyślana jest jako przygodowe kino familijne, które połączy animację komputerową z grą żywych aktorów.to cykl gier powstających od 1991 roku. Pierwsze odsłony były bardzo prostymi zabawami polegającymi na jak najszybszym przemierzaniu plansz tytułowym bohaterem i zbieraniu pierścieni. Gra od razu stała się najbardziej rozpoznawalnym produktem studia SEGA. Wkrótce Sonic stał się bohaterem mang, komiksów, a nawet seriali animowanych (najnowszy z nichjest właśnie przygotowywany dla stacji Cartoon Network). Nigdy jednak seria nie doczekała się wersji kinowej, chociaż Amerykanie połączyli dwuczęściowy miniserial z 1996 roku w jedną całość puszczaną jako