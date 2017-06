Sony nie odważy się tknąć filmów Judda Apatowa

Plany Sony co do czyszczenia filmów z "niewłaściwych dla szerokiej widowni" scen, by móc ponownie wprowadzić je na rynek z obniżoną kategorią wiekową, wywołały oburzenie zarówno widzów, jak i twórców. Ostatnio na temat pomysłu wypowiedział się Judd Apatow , którego dwa filmy znalazły się na liście. Jego zdecydowanie niecenzuralny wpis znajdziecieZaraz potem głos zabrała Gildia Reżyserów, która zagroziła Sony procesem, jeśli podejmą się przerabiania filmów bez zgody i konsultacji twórców. Studio wzięło sobie te ostrzeżenia do serca i wydało oświadczenie, że nie będzie ingerowało w filmy autorów, którzy się na to nie zgadzają. Możemy być więc pewni, że nikt nie odważy się tknąćPrzypomnijmy, że na liście zgłoszonych przez Sony tytułów, które w pierwszej kolejności doczekają się "czystych wersji", są tylko dwa z kategorią R, pozostałe miały dotąd kategorię PG-13.