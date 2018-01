Sony oczekuje, że horror "Slender Man" będzie klapą

3 2 1



Trzy tygodnie temu Sony zaprezentowało pierwszy zwiastun horroru. Wytwórnia nie jest chyba zadowolona z reakcji fanów, bo właśnie zmieniła datę premiery filmu, zrzucając go na jeden z najgorszych terminów w roku.Pierwotniemiał trafić do kin w całkiem atrakcyjnym box-office'owo momencie – 18 maja. Teraz jednak jego premiera zaplanowana jest na 24 sierpnia. Historycznie jest to jeden z najgorszych box-office'owo weekendów w amerykańskich kinach. W ubiegłym roku był to najgorszy weekend roku z łącznymi wpływami poniżej 70 mln dolarów.Tytułowy bohater to postać wymyślona przez Erica Knudsena. Ma swoje źródła w konkursie fotograficznym portalu Something Awful. Zadaniem było dorzucenie do zwyczajnej fotografii jakiegoś nadnaturalnego elementu. I tak narodził się wysoki, ubrany w garnitur i pozbawiony twarzy Slender Man. Dopiero później Knudsen obudował go mitologią: to istota terroryzująca dzieci, potrafiąca skłaniać ludzi do okrutnych czynów i kierowana niejasnymi pobudkami.To nie jedyny horror, z którym Sony nie wie co zrobić., którego miejsce przejął, został w ogóle usunięty z planów dystrybucyjnych na ten rok.Przy okazji Sony przesunęło premiery także innych swoich tytułów.zamiast w październiku zadebiutuje w kinach na początku listopada. Z kolei komediazamiast w listopadzie, pojawi się tuż przed Bożym Narodzeniem.