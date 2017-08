Sony usuwa "Bad Boys 3" z kalendarza premier

Sony Pictures na listopad przyszłego roku zaplanowało premierę filmu. Teraz jednak dowiedzieliśmy się, że film nie wejdzie wtedy do kin. I być może w ogóle nie zostanie zrealizowane. Tytułu nie ma bowiem w ogóle na liście premier, które Sony zamierza zaprezentować światu w ciągu najbliższych kilku lat.O tym, żejest w tarapatach, pisaliśmy już w marcu. To wtedy z projektem pożegnał się Joe Carnahan , który miał całość wyreżyserować. Wytwórni nie udało się do teraz znaleźć jego następcy. A sam Will Smith wcale nie zamierza czekać, aż coś się w tej sprawie zmieni i zajął się innymi widowiskami, jakczyNa osłodę mamy za to daty inny widowisk, na które Sony będzie liczyć w najbliższych latach. Oto one:29 czerwca 2018 –3 sierpnia 2018 –(komedia o słynnym detektywie); będzie walczyć o widza z animacją Illumination8 sierpnia 2018 –(aktorski film inspirowany słynną lalką); będzie walczyć o widza z Jason Statham kontra prehistoryczny rekin) i(nowa wersja25 stycznia 2019 –(ekranizacja "Słowika", którą nakręci niedoszła reżyserka8 lutego 2019 –(kinowe uniwersum Marvela w Sony); będzie walczyć o widza z