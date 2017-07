Spider-Man nie wie, o czym jest "Avengers: Infinity War"

Podczas jednego z wywiadów zorganizowanego wokół promocji filmu Tom Holland powiedział dziennikarzom coś zaskakującego na temat. Otóż aktor zdradził, że choć grał już w kilku scenach, nie wie, o czym właściwie film jest."Nic nie wiem o tym filmie, ani o czym opowie. Wiem, kto jest przeciwnikiem, ale to tyle. Nie pozwolili mi przeczytać scenariusza, bo jestem kiepski w utrzymywaniu tajemnic" – powiedział. Kevin Feige zdradził natomiast, że rola Toma Hollanda będzie podobna do jego występu w, co oznacza, że Spider-Man pojawi się w znaczącej scenie, ale nie będzie równorzędny z pozostałymi postaciami. Przypominamy, że w– według zapewnień reżyserów, Anthony'ego Joe Russo – w filmie pojawi się 67 bohaterów. Feige natomiast zapewnia, że to będzie największy film w historii i nikt nawet się nie spodziewa, co zobaczy.My przekonamy się 26 kwietnia przyszłego roku.