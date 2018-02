Spin-off "X-Men" o Kitty Pryde coraz bliższy realizacji

Miesiąc temu informowaliśmy o krążących po sieci plotkach, jakoby Tim Miller (reżyser) pracował nad filmem o mutantce Kitty Pryde. Teraz zyskaliśmy pośrednie potwierdzenie tych doniesień.Otóż 20th Century Fox zatrudniło legendarnego autora komiksów Briana Michaela Bendisa do napisania scenariusza filmu kryjącego się za tajemniczym tytułem. Jego reżyserem ma być Tim Miller Oficjalnie o widowisku niemal nic nie wiadomo. Fox potwierdza tylko, że będzie to ekranizacja komiksów Marvela o mutantach. Jednakpodaje, że według ich wiedzy będzie to właśnie film o przygodach Kitty Pryde. Tytułodnosi się do 143. numeru "Uncanny X-Men" z 1981 roku. Był to jeden z pierwszych komiksów o solowych przygodach mutantki. Kitty Pryde walczyła w nim z demonem nawiedzającym X-Mansion.Pryde (znana także jako Shadowcat) posiada umiejętność przenikania przez ciała stałe. Worazw superbohaterkę wcieliła się Ellen Page Bendis przez 17 lat pracował dla Marvela. Stworzył takie postaci jak Jessikę Jones i czarnoskórego Spider-Mana Milesa Moralesa. W ubiegłym roku zaskoczył fanów komiksów, kiedy porzucił Marvela i przeniósł się DC Comics.