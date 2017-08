Spin-off horroru rządzi na świecie

Getty Images © China Photos

Po trzech tygodniach spędzonych na szczycie międzynarodowego box-office'u chińskie widowiskomusiało ustąpić przed siłąPokazywany w 56 krajach spin-offzarobił w tym tygodniu 42 miliony dolarów i w sumie ma już na koncie 160.7 miliona dolarów spoza USA. Dla skromnego horroru to spore osiągnięcie, ale blednie ono przy 772 milionach, jakie zdążył już zarobić chiński gigant. W tym tygodniu chińska produkcja powiększyła swoje zarobki o 36 milionów dolarów.Na trzecim miejscu box-office'u znalazł się hongkoński film akcji(31 milionów dolarów), na czwartym -(20.5 miliona), a na piątym -(11.5 miliona).Dwie premiery tego tygodnia nie poradziły sobie tak dobrze - ale też nie trafiły jeszcze do tak szerokiej dystrybucji, jak choćby Samuelem L. Jacksonem , pokazywany w 10 krajach, dobił do 6.6 miliona, a Stevena Soderbergha , zaprezentowany na dwóch rynkach, zarobił 825 tysięcy dolarów.