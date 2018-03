Spokojnie, "Halo" wciąż powstaje

Serialowa wersjawciąż powstaje - uspokoił fanów odpowiedzialny za repertuar Gary Levine z telewizji Showtime."Projekt wciąż znajduje się w fazie pre-produkcji, ale na pewno ruszymy dalej - po tym, co widziałem, to jedyna słuszna droga. To będzie aktorska produkcja, która usatysfakcjonuje zarówno fanów gier z serii, jak i widzów Showtime" - powiedział Levine w wywiadzie z TV Guide.Inne źródła donoszą, że zdjęcia mają rozpocząć się na jesieni bieżącego roku, a gotową produkcję oglądalibyśmy już w 2019. Jak Wam się podoba taka perspektywa?Przypomnijmy, iżmiało już powstać wiele razy. Kiedyś miał to być debiut Neilla Blomkampa wyprodukowany przez Petera Jacksona według scenariusza Alexa Garlanda . Później - projekt życia Stuarta Beattiego , w końcu zaś - kolejny z blockbusterów w dorobku Stevena Spielberga . Wciąż jednak nie doczekaliśmy się jego realizacji - a przynajmniej nie z odpowiednim budżetem i oprawą godną superwidowiska. Czy uda się to telewizji Showtime?