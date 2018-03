Sportowa strona kina. Nowości 11. NETIA OFF CAMERA

Sport to zdrowie? Pod kilkoma warunkami. W ramach jednej z nowych sekcji specjalnychfilmowcy zajmą się jego najbardziej "ekstremalną" wersją. Czego dowiedzą się widzowie?W czasach licealnych w Lennyego Cookea wszyscy wpatrzeni byli, jak w obrazek. Dopatrywano się w nim nawet następcy Michaela Jordana. Cooke nigdy do zawodowej ligi jednak nie trafił. Ominęły go milionowe kontrakty, rzesze fanów, a przede wszystkim szansa, by się zapisać na kartach historii koszykówki. Bracia Safdie , którzy gościli przed kilkoma laty na Festiwalu, zadają w swym dokumencie pytanie o to, co się stanie, jeżeli amerykański sen przyjdzie za wcześnie. Ichto nie tylko historia o zmarnowanym talencie i brutalnej konfrontacji marzeń z rzeczywistością, ale też opowieść o hipokryzji oraz moralności, kryjącymi się za efektownym opakowaniem amerykańskiego sportu.Na pierwszy rzut oka Naomi Kutin nie różni się niczym od typowej jedenastolatki. Nawet jej hobby, czyli podnoszenie ciężarów, nie stanowiłoby wielkiej sensacji, gdyby nie fakt, że ustanowiła rekord świata w swojej kategorii wagowej, podnosząc niemal trzykrotność swojej wagi. Jessie Auritt w dokumencieprzygląda się codzienności dziewczynki - od morderczych treningów pod okiem ojca, byłego ciężarowca, po surowe religijne zasady, według których funkcjonuje na co dzień. Problem przenoszenia niespełnionych ambicji rodziców na dzieci dotyczy wielu dziedzin życia, ale w świecie sportu widać go szczególnie wyraźnie. Powstał nawet specjalny termin – "komitet szalonego rodzica", będący dowodem na to, że miłość od fanatyzmu dzieli zaledwie jeden krokW 2022 roku gospodarzem mistrzostw świata będzie Katar. Nasze skojarzenia, czyli wspaniałe mecze, przepiękne gole, radość jednych i rozpacz drugich, to jedynie wierzchołek góry lodowej. Adam Sobel w dokumenciekoncentruje się na przygotowaniach do imprezy, których najważniejszym elementem jest stworzenie całej infrastruktury, z wizytówką w postaci nowoczesnych stadionów. Katar cierpi na brak siły roboczej. Ściągają tam setki tysięcy imigrantów z Indii, Bangladeszu, Nepalu, a nawet Afryki. Problem w tym, że zastana na miejscu rzeczywistość w żaden sposób nie przystaje do wizji wysokich zarobków i lepszego jutra. Promykiem nadziei ma być turniej piłkarski zorganizowany dla pracowników. Sobel udowadnia, że niezależnie od życiowej sytuacji po wejściu na boisko wszyscy są równi. W szerszym wymiarze ta opowieść o współczesnym niewolnictwie pokazuje, że sport może łączyć, ale niestety też i dzielić.Więcej informacji o biletach, karnetach i innych sekcjach specjalnych można znaleźć na www.offcamera.pl . Do zobaczenia w Krakowie oddopodczas