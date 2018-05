Spot 37. Festiwalu Młodzi i Film!

3 2 1



Organizatorzy 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie zaprezentowali spot promujący. Znajdziecie go poniżej:Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi Marcin Wrona , czy Dariusz Gajewski Festiwal Młodzi i Film to nie tylko dwa konkursy: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych i Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, ale również pokazy pozakonkursowe w sekcjach: Debiut zagraniczny, Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny, Retrospektywy, czy pokazy filmów jurorów oraz pokazy specjalne, ale też spotkania Szczerość za szczerość z ekipami filmów konkursowych, spotkania branżowe dla uczestników festiwalu, czy klub festiwalowy, w którym w trakcie trwania festiwalu odbywają się koncerty oraz autorskie spotkania Macieja Buchwalda pod hasłem "Zawód: aktor.", pod czas których nieformalnie i nieprzewidywalnie przepytuje aktorów i aktorki. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.Festiwal odbędzie się w dniach 18-23 czerwca.