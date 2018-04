Razem z marką PlayStation, wydawcą gry, zapraszamy Was w niesamowitą podróż w świat filmów i seriali związanych z tematyką nordycką i starożytną. Czy filmy i seriale nawiązujące do świata starożytnej Grecji albo historii nordyckich są Ci dobrze znane?Odpowiedz na pytania, sprawdź swój wynik i porównaj swoją wiedzę ze znajomymi!znajdzieszRównocześnie zapraszamy Was do wzięcia udziału w ankiecie o tej samej tematyce. Swój głos możecie oddać